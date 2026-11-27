27 ноября 2026 года на фронте произошло 134 боевых столкновения. Больше всего российских штурмов украинские военные отразили на Константиновском направлении — там враг атаковал 11 раз. Напряженной также оставалась ситуация на Покровском и Славянском направлениях.

По данным военных, за сутки российская армия нанесла 47 авиационных ударов и сбросила 143 управляемые авиабомбы. Также оккупанты задействовали 4940 дронов-камикадзе и 1526 раз обстреляли населенные пункты и позиции украинских войск.

Где российская армия атаковала чаще всего

Больше всего штурмов зафиксировали на Константиновском направлении. Там украинские военные отразили 11 атак в районе Константиновки и в сторону Николайполя, Новопавловки и Кучерового Яра.

На Покровском направлении россияне совершили семь атак. Они пытались продвинуться вблизи Ганновки, Черниговки, Мирного и Молодецкого, а также в направлении Сергеевки и Новопавловки. Одна из атак на момент составления сводки еще продолжалась. По предварительным подсчётам Генштаба, в течение дня на этом участке фронта украинские военные уничтожили 49 оккупантов, ещё 17 ранили.

Также Силы обороны уничтожили пять единиц автомобильной техники, одно средство радиоэлектронной борьбы, пять специальных средств, 18 пунктов управления беспилотниками, два склада боеприпасов и 20 укрытий российских войск. Кроме того, украинские защитники повредили 13 автомобилей, четыре пушки, одно специальное средство, 10 пунктов управления БПЛА и 124 укрытия противника. Всего удалось уничтожить или подавить 165 российских беспилотников различных типов.

На Славянском направлении украинские военные пресекли семь попыток россиян продвинуться вперёд. Бои велись в районах Ямполя, Озерного, Кривой Луки и в направлении Николаевки.

Ситуация на других направлениях

На Южно-Слобожанском направлении российские войска пять раз атаковали украинские позиции. Враг пытался продвинуться в сторону Охримовки, Варваровки и Радьковки.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях оккупанты провели одну штурмовую операцию. Также они нанесли авиационный удар, сбросив две управляемые авиабомбы, и осуществили 83 обстрела позиций украинских войск и населенных пунктов.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили четыре попытки россиян продвинуться в сторону Лимана. В то же время на Купянском и Краматорском направлениях наступательных действий противника в течение суток не зафиксировано.

На Гуляйпольском направлении украинские военные отразили пять атак. Россияне пытались продвинуться в сторону Нового Запорожья и Долинки, а также атаковали в районах Доброполья, Горкого, Чаривного и Белогорья. На момент публикации сводки один из боев еще продолжался.

На Ореховском направлении противник трижды штурмовал позиции Сил обороны. Атаки происходили вблизи Малой Токмачки и в направлении Павловки и Лукьяновского.

На Александровском и Приднепровском направлениях российские войска штурмовых действий не проводили. В Генштабе отметили, что на других участках фронта существенных изменений в обстановке не произошло. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в оперативной сводке по состоянию на 22:00 27 ноября.

В течение 26 ноября и в ночь на 27 ноября 2026 года Силы обороны Украины нанесли серию ударов по военным объектам российских оккупантов на временно захваченных территориях. Среди пораженных целей — зенитный ракетный комплекс «Бук-М3», два пункта управления, склад горючего и склад материально-технических средств. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Российские оккупанты потеряли уже второй плавучий транспортер ПТС-2, пытаясь организовать переправу через реку Вовча. Технику поразили украинские дроны во время её доставки к берегу.

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