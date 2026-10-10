Российские оккупанты нанесли удар по Запорожью управляемыми авиабомбами, погибли семь человек

Утром 10 октября российские террористические войска несколько раз нанесли удары по Запорожью управляемыми авиабомбами. В результате удара был повреждён пятиэтажный жилой дом, вследствие чего обрушились конструкции второго этажа. Погибли семь человек, в том числе трое детей.

Еще 11 горожан получили ранения, в том числе двое детей. Из-под завалов разрушенного здания извлекли двух жильцов.

На месте продолжается поисково-спасательная операция. Из-под завалов разрушенного дома извлекли тела четырёх человек, среди них — ребёнок.

Об этом сообщили в прокуратуре области.

Среди погибших — мать Натальи Туманской, жительницы разрушенного дома.

«Позвонили, прибежали, я же в одном подъезде с ней живу. Когда я к маме прибежала, она еще хрипела. Она упала лицом вниз, у нее было все лицо раздроблено. Я добраться не могла, там же завалы. Спасатели пока всё разгребают, она уже мертва. Я ещё в шоке, я ещё держусь, я ещё не знаю», — рассказала женщина «Суспильному».

Напомним, что утром 10 октября российские войска атаковали беспилотниками западные регионы Украины. Во Львове и Ивано-Франковске были слышны взрывы, силы противовоздушной обороны отражали воздушную атаку.

В Винницкой области во время воздушной тревоги 9 октября раздался взрыв. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупредили о движении реактивного беспилотника из Одесской области в направлении этой области. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

Вечером 9 октября войска РФ дважды атаковали склады логистической компании «Новая почта» в Днепровском районе Днепропетровской области.

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