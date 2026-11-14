Российские пропагандисты заявили о решении Кремля устранить Зеленского

По утверждению пропагандистских источников, на закрытом заседании Совета безопасности РФ якобы было принято решение физически устранить президента Украины Владимира Зеленского и представителей высшего военного руководства. Подтверждения этой информации пока нет.

Ранее в России якобы действовал негласный запрет на ликвидацию Зеленского и представителей украинского военного руководства. Теперь, как заявляют пропагандисты, его якобы решили отменить.

В качестве причин такого предложения издание называет удары по Ленинградской области, в частности по портовой инфраструктуре Усть-Луги, а также неэффективность мер по защите российских объектов от атак беспилотников.

«Московский комсомолец» ссылается на военно-политические Telegram-каналы и некоторые интернет-СМИ, которые, в свою очередь, приводят информацию со ссылкой на собственные источники. При этом издание не приводит документальных подтверждений проведения закрытого заседания Совета безопасности РФ или принятия на нем такого решения.

Также в публикации приводится мнение неназванного источника о необходимости разрешить российским спецслужбам и воздушно-космическим силам РФ наносить удары по местам нахождения украинского руководства.

Ранее Зеленский рассказал, на что США предлагают Украине обменять Донбасс.

Россия не намерена отказываться от планов захватить весь Донбасс. Об этом 27 октября диктатор Владимир Путин заявил во время телефонного разговора с президентом Финляндии и премьер-министром Норвегии.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи глав МИД стран G20 в Атланте не подал никаких сигналов о готовности Москвы к мирным переговорам по Украине.

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