Российские ракеты атаковали Киев, ранены шесть человек — France 24

Российская Федерация — государство-агрессор — в ночь на 22 октября нанесла ракетный удар по Киеву, Украина. Ранения получили шесть человек, четверо из них были госпитализированы, сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Жителей города призвали оставаться в укрытиях из-за угрозы новых баллистических ракет.

Об этом сообщает France 24. Воздушные силы Украины ночью предупредили о движении дополнительных баллистических ракет в направлении Киева. Российские власти также заявили о перехвате беспилотников, в частности более 160 дронов, направлявшихся к Москве.

Сигнал Кремля о переговорах

Атака произошла после встречи спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с российским президентом Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Помощник Кремля Юрий Ушаков заявил, что Москва «в принципе» готова возобновить трехсторонние переговоры с участием Украины и США в середине ноября, после промежуточных выборов в Соединенных Штатах.

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По словам Ушакова, российская сторона хочет сосредоточить такие переговоры на вопросах послевоенной безопасности. Он также заявил, что предложения Украины и европейских партнеров, которые Уиткофф передал после встречи с президентом Владимиром Зеленским в Осло, якобы содержат мало конкретики.

Позиции США и Украины

Президент США Дональд Трамп после переговоров Уиткоффа с Путиным заявил, что стороны ближе всего подошли к завершению войны. Сам Уиткофф назвал разговор конструктивным, но отметил, что впереди еще важная работа и что контакты между США, Украиной и Россией продолжатся на техническом уровне.

Владимир Зеленский сообщил журналистам, что Киев также поддерживает проведение как можно скорее трехсторонней встречи, предложенной американской стороной. Накануне, по данным украинской стороны, российские удары унесли по меньшей мере четыре жизни, в том числе двух человек в столице и пожилой супружеской пары в Харьковской области.

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