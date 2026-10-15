Риэлторские агентства по всей России начали массово запрашивать у клиентов выписки из так называемого «реестра повесток» при покупке или продаже недвижимости.

По данным издания «Верстка», такая практика уже действует как минимум в 15 крупных сетях и региональных компаниях (в частности, «Этажи», «Инком-недвижимость», «Релайт-Недвижимость», «Полезные люди» и других). Участники рынка объясняют эти требования защитой от рисков аннулирования или блокировки сделок. Если человек считается «уклонистом» от военной службы и внесен в реестр, Росреестр автоматически отказывает в регистрации перехода права собственности из-за ограничений, наложенных государством.

Основные особенности новой практики:

* Во многих агентствах выписку требуют в обязательном порядке от обеих сторон сделки (как от покупателя, так и от продавца), особенно если речь идет о гражданах призывного возраста

.* В случае длительного оформления сделки (более 20 дней с момента внесения аванса) некоторые компании требуют предоставлять выписку дважды

.* Хотя сама выписка не имеет прямой юридической силы как отдельный документ, отказ в её предоставлении становится основанием для расторжения сделки или отказа агентства от оказания услуг.

Источник: расследование издания «Верстка». В РФ продолжается скрытая мобилизация, а с октября на фронте ожидается существенное увеличение численности российских войск — до около 300 тысяч человек к концу 2026 года. По данным СМИ, в 17 регионах страны фиксируются случаи насильственных задержаний и давления на граждан с требованием подписать контракт с Министерством обороны РФ.

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