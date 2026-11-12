Российские «Шахеды» могут наносить удары бесшумно: Флеш предупредил о новой тактике

Российские войска могут применять новую тактику использования ударных беспилотников типа «Шахед», которые способны приближаться к целям без привычного звукового сопровождения. Об этой угрозе предупредил советник президента Украины по оборонным технологиям Сергей Бескрестнов, известный под позывным Флеш.

«Распространяется информация о дополнительном электрическом двигателе на «Шахеде» для бесшумного полёта. Такого двигателя нет, а вот что есть — это тактика отключения реактивного двигателя перед ударом», — говорится в сообщении.

По словам Флеша, при приближении к цели дроны могут отключать реактивный двигатель и продолжать полет бесшумно.

«Реактивный двигатель обеспечивает достаточный разгон и инерцию для завершающей части полета в тишине. Также в последнее время фиксируются попытки приближения к цели на чрезвычайно низких высотах там, где на пути «шахеда» нет препятствий (чтобы наши радиолокационные станции их не видели). Эти два фактора следует учитывать МВГ (мобильным огневым группам – «Главком») и другим. Шахед может появиться из ниоткуда», – добавил Бескрестнов.

К слову, ранее Бескрестнов рассказал, что российские оккупанты применяют специальные системы наведения, которые обеспечивают высокую точность ударов баллистическими ракетами «Искандер» по украинским мостам даже в условиях активной работы средств радиоэлектронной борьбы.

Об этом сообщается со ссылкой на его пост в Facebook.

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