Российские войска почти 30 раз наносили удары по Днепропетровской области: один человек погиб, 13 получили ранения
В течение дня 14 ноября российская армия нанесла почти 30 ударов по четырём районам Днепропетровской области. Враг применял беспилотники, артиллерию и ракеты; в результате атак один человек погиб, ещё 13 получили ранения.
Отмечается, что в Павлограде в результате атаки повреждены многоквартирные дома и учебные заведения. Один человек погиб. Восемь человек, среди которых 7-летний мальчик, госпитализированы в состоянии средней тяжести. Еще двое пострадавших будут лечиться дома.
В Никопольском районе под вражеской атакой пострадали райцентр, Марганецкая и Покровская общины. Повреждены многоквартирные и частные дома, учебные заведения, инфраструктура, автомобили. Пострадали мужчины 40 и 69 лет и 44-летняя женщина. Они проходят амбулаторное лечение.
В Николаевской общине Синельниковского района после российской атаки произошёл пожар. В Криворожье россияне наносили удары по Зеленодольской общине.
Об этом в Telegram сообщает Днепропетровская ОГА.
Напомним, в Киеве обломки российских дронов обнаружили как минимум в двух районах.
В Запорожье число пострадавших от российского удара возросло до 22.
Российский удар по Павлограду унес жизнь одного человека, число раненых возросло до десяти.