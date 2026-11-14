Российские войска почти 30 раз наносили удары по Днепропетровской области: один человек погиб, 13 получили ранения

В течение дня 14 ноября российская армия нанесла почти 30 ударов по четырём районам Днепропетровской области. Враг применял беспилотники, артиллерию и ракеты; в результате атак один человек погиб, ещё 13 получили ранения.

Отмечается, что в Павлограде в результате атаки повреждены многоквартирные дома и учебные заведения. Один человек погиб. Восемь человек, среди которых 7-летний мальчик, госпитализированы в состоянии средней тяжести. Еще двое пострадавших будут лечиться дома.

В Никопольском районе под вражеской атакой пострадали райцентр, Марганецкая и Покровская общины. Повреждены многоквартирные и частные дома, учебные заведения, инфраструктура, автомобили. Пострадали мужчины 40 и 69 лет и 44-летняя женщина. Они проходят амбулаторное лечение.

В Николаевской общине Синельниковского района после российской атаки произошёл пожар. В Криворожье россияне наносили удары по Зеленодольской общине.

Об этом в Telegram сообщает Днепропетровская ОГА.

Напомним, в Киеве обломки российских дронов обнаружили как минимум в двух районах.

В Запорожье число пострадавших от российского удара возросло до 22.

Российский удар по Павлограду унес жизнь одного человека, число раненых возросло до десяти.

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