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Российские войска ночью атаковали объект критически важной промышленности в Винницкой области

UA NEWS 16 Ноября 2026 07:15
Российские войска ночью атаковали объект критически важной промышленности в Винницкой области

В ночь на 16 ноября под удар попал объект критически важной промышленной инфраструктуры Винницкой области. Об атаке сообщила глава Винницкой областной государственной администрации Наталья Заболотная.

 

В результате российской атаки произошло попадание в объект критически важной промышленности.

«К счастью, пострадавших нет. Ликвидация последствий затрудняется угрозой повторных ударов», — написала Заболотная.

До этого разведка предупредила о подготовке Россией новых массированных ударов.

Ранее Зеленский рассказал о тактике прицельных ударов РФ по энергетике отдельных регионов. Россия применяет тактику концентрированных атак, выбирая отдельные регионы Украины в качестве цели и в течение нескольких суток нанося удары по их энергетической инфраструктуре

15 ноября российские войска атаковали энергетический объект, в результате чего часть потребителей в Запорожской и Днепропетровской областях осталась без электричества

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