В течение недели российские войска нанесли удары по энергетической инфраструктуре Украины в пяти областях — под удар попали подстанции в Винницкой, Кировоградской, Ровенской, Харьковской и Одесской областях, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Всего за неделю российская армия применила более 1960 ударных беспилотников, свыше 1600 управляемых авиабомб и восемь ракет.

Глава государства отметил, что в ночь на 29 ноября российский дрон попал в многоэтажный дом в Одессе, в результате чего погибла женщина, а в Запорожье после авиаудара управляемыми авиабомбами по жилому кварталу, где поблизости не было ни одного военного объекта, погибла женщина и были ранены пять человек, в том числе её 14-летняя дочь, которую спасатели ГСЧС извлекли из-под завалов. Президент выразил соболезнования семьям погибших, поблагодарил экстренные и ремонтные службы за работу и подчеркнул, что ежедневно ведется работа по привлечению дополнительных финансовых и оборонных ресурсов, прежде всего для укрепления противовоздушной обороны.

Источник: сообщение Президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

В ночь на воскресенье, 29 ноября 2026 года, в Виннице в результате российского обстрела возник пожар в гаражном кооперативе, сообщил городской голова Сергей Моргунов.

Российские войска более 20 раз атаковали беспилотниками шесть районов Днепропетровской области, в результате чего двое 17-летних юношей получили тяжелые ранения и были госпитализированы, сообщил начальник областной военной администрации Александр Ганжа утром 29 ноября.

В ночь на воскресенье, 29 ноября 2026 года, российские войска атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами, в результате чего погибла женщина и ещё два человека получили ранения.

В ночь на воскресенье, 29 ноября 2026 года, силы противовоздушной обороны сбили и подавили 101 из 140 беспилотников, которыми российские войска атаковали Украину с вечера 28 ноября, сообщили Воздушные силы ВСУ.

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