Под вражеским обстрелом оказались 50 населенных пунктов региона. В результате атак на Запорожье и Запорожский район один человек погиб, еще шестеро получили ранения.

Об этом сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров сообщил в Telegram.

По его словам, войска РФ нанесли 16 авиационных ударов по Запорожью, Балабино, Комышуваси, Любимовке, Петропавловке, Одаровке, Новорозовке, Сергеевке, Таврийске, Ясной Поляне, Счастливом и Марьяновке.

435 БПЛА различных модификаций (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Кушугум, Балабино, Малокатериновку, Речное, Тернуватое, Червоноднепровку, Григоровку, Запасное, Рождественку, Косовцево, Степногорск, Плавны, Приморское, Лукьяновское, Павловку, Орехов, Щербаки, Новоандреевку, Новопавловку, Преображенку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Червоную Криницу, Омельник, Белогорье, Чаривное, Новоселовку, Гуляйпольское, Горкое, Староукраинку, Верхнюю Терсу, Копани, Долинку, Ровно, Воздвижковку и Новое Запорожье.

Зафиксировано 3 обстрела из РСЗО по Новоалександровке и Омельнику.

100 артиллерийских ударов пришлось на Речное, Терноватое, Червоноднепровку, Новояковлевку, Магдалиновку, Рождественку, Косовцево, Степногорск, Плавны, Приморскому, Лукьяновскому, Павловке, Орехове, Щербакам, Новоандреевке, Новопавловке, Преображенке, Новоданиловке, Малой Токмачке, Красной Кринице, Омельнику, Белогорью, Чаривном, Новоселевке, Гуляйпольском, Горком, Староукраинке, Верхней Терсе, Копанях, Долинке, Ровно, Воздвижевке и Новом Запорожье.

Поступило 104 сообщения о повреждении объектов инфраструктуры, жилья и автомобилей, отметил Федоров.

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