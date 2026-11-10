Российские войска нанесли 883 удара по Запорожской области за сутки, есть раненые

За сутки под вражеским обстрелом оказались 48 населенных пунктов региона по состоянию на утро 10 ноября. В результате российских атак трое человек получили ранения.

Войска РФ нанесли 19 авиационных ударов по Кушугуму, Одаровке, Желтой Круче, Блакитному, Ясной Поляне, Любимовке, Таврийском, Новорозовке, Розумовке, Гуляйпольском, Васильевском, Никольском, Преображенке.

664 беспилотника различных модификаций (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Балабино, Речное, Тернуватое, Рождественку, Новояковлевку, Запасное, Зеленое, Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Лукьяновское, Орехов, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Преображенку, Новопавловку, Чаривное, Белогорье, Красную Криницу, Егоровку, Новоселовку, Гуляйпольское, Копани, Долинку, Горкое, Верхнюю Терсу, Ровно, Воздвижевку, Доброполье, Придорожное, Косовцево, Новое Запорожье.

Зафиксировано 9 обстрелов из РСЗО по Запорожью, Веселянке, Таврийскому, Орехову, Новопавловке и Новоандреевке.

Враг нанёс 191 артиллерийский удар по Степногорску, Приморскому, Степовому, Павловке, Лукьяновскому, Орехову, Щербакам, Новоданиловке, Новоандреевке, Малой Токмачке, Преображенке, Чаривному, Белогорью, Новоселовке, Гуляйпольскому, Горкому, Верхней Терсе, Воздвижке, Доброполью, Косовцевому.

Поступило 159 сообщений о повреждении объектов инфраструктуры, жилья и автомобилей, добавил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров.

Вечером 9 ноября российские оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру Первомайского района Николаевской области ударными беспилотниками Shahed-238.

В результате российской атаки на Кременчуг и Кременчугский район в ночь на 9 ноября спасатели спасли 15 человек, ещё семеро получили травмы, в том числе 16-летний ребёнок. Пожары, возникшие в местах ударов, уже ликвидированы.

В Полтаве в результате падения российского беспилотника загорелись два гаража.

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