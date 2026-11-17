Российские Z-каналы предполагают, что атака на Керченский мост 16–17 ноября могла координироваться силами НАТО, ссылаясь на нахождение разведывательного самолета RC-135U над Черным морем накануне ударов. В то же время президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что для поражения переправы были задействованы беспилотники «Паляница», «Рута», ракеты «Нептун» и FP-5 «Фламинго».

Как пишет российский Telegram-канал «Два майора», удары по мосту наносились с интервалом в 4–5 минут. Авторы канала предполагают, что операцию могли координировать силы НАТО. В качестве аргумента они приводят нахождение разведывательного самолета RC-135U над Черным морем накануне первого попадания. По утверждению канала, управление этим самолетом осуществляется через Объединенное командование ВВС НАТО (AIRCOM) в Рамштайне.

Владимир Зеленский заявил, что в операции были задействованы украинские беспилотники «Паляница», «Рута», а также ракеты «Нептун» и FP-5 «Фламинго». По словам президента, «Паляницы» поразили автомобильную часть моста, а «Нептуны», «Рута» и «Фламинго» — железнодорожную.

Российский военный Telegram-канал «Рыбарь» назвал повреждения переправы самыми серьёзными с начала полномасштабной войны. По его утверждению, по объекту попали более десяти крылатых ракет «Фламинго», а также значительное количество беспилотников. Авторы канала считают, что российскую ПВО удалось перегрузить численностью средств поражения.

Военный аналитик BBC Илья Абишев также обратил внимание на серьезность повреждений. Он пояснил, что арочная конструкция моста не является декоративным элементом, а участвует в распределении нагрузки и обеспечивает устойчивость пролетного строения.

По оценке Абишева, повреждение арки лишает Крым прямого автомобильного и железнодорожного сообщения с территорией России. Альтернативами остаются сухопутный маршрут через оккупированные части Запорожской и Херсонской областей, паромная переправа и морские поставки. В то же время аналитик отмечает, что эти пути имеют ограниченные возможности и остаются уязвимыми для ударов.

президент Владимир Зеленский сообщил 17 ноября, что удар по Крымскому мосту был нанесен на седьмом этапе операции , подготовка к которой длилась несколько недель. Напомним, что



Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди с позывным Мадяр опубликовал изображения беспилотников, которые использовались для поражения Керченского моста 17 ноября. Он также раскрыл подразделения, задействованные в совместной операции.

Около 6000 тонн российской стали оказались на дне Керчь-Еникальского канала в результате разрушения конструкций Крымского моста в ночь на 17 ноября. Из-за этого судоходство между Чёрным и Азовским морями, по утверждению автора сообщения, фактически заблокировано: за пределами искусственного фарватера пролив слишком мелкий для прохождения крупных судов.

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