Российский дрон атаковал пассажирский автобус в Запорожской области, есть раненые

12 ноября российские войска обстреляли рейсовый пассажирский автобус в Запорожском районе. В результате обстрела ранения получили три женщины, одна из них находится в тяжелом состоянии.

«Ранены три женщины, одна из них — в тяжелом состоянии. В момент удара в автобусе находились примерно 12–15 человек», — рассказал глава области.

По его словам, во время атаки в салоне автобуса находились около 12–15 пассажиров.

Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Обстоятельства российского удара уточняются.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.

Российские войска нанесли удар беспилотником по частной застройке Запорожья днем 12 ноября. В результате атаки получила травму женщина.

Напомним, утром 12 ноября российский беспилотник атаковал Корабельный район Херсона. В результате удара тяжелые ранения получила местная жительница, которая впоследствии скончалась в больнице.

Ночью 12 ноября российские войска нанесли удар по Киеву баллистическими ракетами. По предварительной информации, под атаку мог попасть торговый центр «Эпицентр».

В ночь на 12 ноября российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру и жилой сектор Ровенской области. В результате удара без электроснабжения остались Костополь, а также населенные пункты Ровенского и Сарненского районов.

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