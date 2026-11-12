Российский дрон атаковал частный сектор Запорожья, ранена женщина

Российские войска нанесли удар с помощью беспилотника по частной застройке Запорожья днём 12 ноября. В результате атаки пострадала женщина.

Об этом сообщил представитель Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.

По его словам, российский беспилотник попал в окно дома. Женщина получила травмы ног. Медики оказывают пострадавшей всю необходимую помощь.

Напомним, утром 12 ноября российский беспилотник атаковал Корабельный район Херсона. В результате удара тяжелые ранения получила местная жительница, которая впоследствии скончалась в больнице.

Ночью 12 ноября российские войска нанесли удар по Киеву баллистическими ракетами. По предварительной информации, под атаку мог попасть торговый центр «Эпицентр».

В ночь на 12 ноября российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру и жилой сектор Ровенской области. В результате удара без электроснабжения остались Костополь, а также населенные пункты Ровенского и Сарненского районов.

Читай нас в