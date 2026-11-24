В результате удара БПЛА по вокзалу в городе Коростень Житомирской области погиб один человек, ещё двое получили ранения. Об этом 24 ноября сообщила «Укрзализныця», уточнив, что смертельные травмы были нанесены осколками.

«На момент удара возле вокзала находился электропоезд. Мониторинговый центр «Укрзализныци» предупредил об угрозе. Бригада электропоезда объявила о повышенной опасности и начала эвакуацию. Железнодорожники также эвакуировали людей из здания вокзала. Здесь есть большое стационарное укрытие, куда и перешли работники железной дороги, бригада электропоезда и большинство пассажиров», — говорится в сообщении.

Компания подчеркнула, что никто из сотрудников не пострадал.

«Еще раз подчеркиваем: после объявления повышенной опасности крайне важно четко следовать инструкциям железнодорожников и объявлениям, которые звучат. Это спасает жизни. Находиться рядом с железнодорожной инфраструктурой во время объявленной повышенной опасности, когда железнодорожники проводят эвакуацию, — значит подвергать себя смертельной опасности. Соблюдайте инструкции и путешествуйте безопасно!», — подчеркнула компания.

Российские войска в течение прошедших суток и в ночное время 24 ноября атаковали гражданские объекты и энергетическую инфраструктуру Житомирской области. В частности, в Коростене под удар попало отделение «Новой почты», где после атаки вспыхнул масштабный пожар.

В октябре российская армия несколько раз атаковала север Житомирской области. Под ударами оказались объекты железнодорожной и энергетической инфраструктуры в Коростенском районе.

3 апреля Коростен в Житомирской области подвергся ракетно-дроновой атаке российских войск. В результате обстрела погибла женщина, ещё семь человек получили ранения.

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