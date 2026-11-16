Российский FPV-дрон убил 70-летнего мужчину в посёлке Кушугум Запорожского района. Ещё один человек пострадал в результате атаки на Запорожье — ранение получила 57-летняя женщина.

«Российский FPV-дрон атаковал Кушугум. Погиб 70-летний местный житель».

Впоследствии Семикин сообщил о российской атаке на Запорожье. По предварительным данным, 57-летняя женщина получила взрывную травму. Её госпитализировали.

В результате попадания в торговый киоск вспыхнул пожар. В соседнем доме выбило окна.

Последствия атаки уточняются.

Источник: глава Запорожской ОГА Михаил Семикин.

В Запорожье в результате российской атаки поврежден автомобиль Красного Креста.

В Запорожской области во время ликвидации последствий вражеского обстрела пострадали двое сотрудников отряда быстрого реагирования Украинского Красного Креста. Рядом с маркированным автомобилем организации прогремел взрыв, когда экипаж направлялся к месту чрезвычайной ситуации, чтобы оказать помощь людям.

Вечером 23 августа в Херсоне из-за российской атаки беспилотниками загорелся склад Украинского Красного Креста.

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