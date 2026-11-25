Днём в среду, 25 ноября, российские войска атаковали с помощью беспилотника объект энергетики в Полтавском районе, в результате чего четыре человека получили травмы, сообщил начальник Полтавской областной государственной администрации Виталий Дякивнич. Пострадавшим оказывается необходимая помощь.

В настоящее время обстоятельства инцидента уточняются.

Источник: заявление главы Полтавской ОГА Виталия Дякивнича в Telegram.

В среду, 25 ноября, российские войска в очередной раз атаковали энергетическую инфраструктуру Днепропетровской области, в результате чего были повреждены магистральные сети и обесточена часть Днепра, а также Днепровского, Павлоградского, Синельниковского и Самаровского районов.

В результате ударов РФ по энергетической инфраструктуре без электроснабжения остались потребители в пяти регионах страны. Наиболее сложная ситуация по состоянию на 25 ноября сейчас в Днепропетровской и Запорожской областях.

Россия обстреляла энергетическую инфраструктуру в Виннице, наблюдается отключение электроэнергии.

В Полтавской области из-за падения вражеского дрона повреждена ЛЭП, наблюдаются отключения электроэнергии.

В Запорожской области ввели в действие специальные графики аварийных отключений электроэнергии (СГАВ).

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