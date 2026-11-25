Российский дрон нанес удар по энергетическому объекту в Полтавском районе, четыре человека получили травмы
Днём в среду, 25 ноября, российские войска атаковали с помощью беспилотника объект энергетики в Полтавском районе, в результате чего четыре человека получили травмы, сообщил начальник Полтавской областной государственной администрации Виталий Дякивнич. Пострадавшим оказывается необходимая помощь.
В настоящее время обстоятельства инцидента уточняются.
Источник: заявление главы Полтавской ОГА Виталия Дякивнича в Telegram.
В среду, 25 ноября, российские войска в очередной раз атаковали энергетическую инфраструктуру Днепропетровской области, в результате чего были повреждены магистральные сети и обесточена часть Днепра, а также Днепровского, Павлоградского, Синельниковского и Самаровского районов.
В результате ударов РФ по энергетической инфраструктуре без электроснабжения остались потребители в пяти регионах страны. Наиболее сложная ситуация по состоянию на 25 ноября сейчас в Днепропетровской и Запорожской областях.
Россия обстреляла энергетическую инфраструктуру в Виннице, наблюдается отключение электроэнергии.
В Полтавской области из-за падения вражеского дрона повреждена ЛЭП, наблюдаются отключения электроэнергии.
В Запорожской области ввели в действие специальные графики аварийных отключений электроэнергии (СГАВ).