Российский FPV-дрон атаковал село в Запорожской области, погиб 59-летний мужчина

Российские войска нанесли удар с помощью FPV-дрона по селу Беленкое Запорожского района, в результате чего погиб 59-летний местный житель. В ходе атаки также был поврежден объект гражданской инфраструктуры.

По информации областных властей, российские военные применили FPV-дрон для атаки на гражданский объект в населенном пункте.

В результате удара погиб мужчина в возрасте 59 лет. Информация о других пострадавших или масштабах повреждений в сообщении областной военной администрации не приводится.

Источник: Запорожская ОГА

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