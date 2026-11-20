Утром 20 ноября российский FPV-дрон атаковал трамвай в Заводском районе Запорожья. В результате удара женщина получила осколочные ранения. Медики оказывают ей необходимую помощь.

По предварительной информации, пострадавшая женщина получила осколочные ранения. Обстоятельства и последствия атаки уточняются.

За прошедшие сутки российские войска нанесли 676 ударов по 43 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщил сопредседатель Совета обороны Иван Федоров.

В частности, оккупанты нанесли:

14 авиаударов — по Запорожью, Блакитному, Миролюбовке, Одаровке, Новорозовке, Желтой Круче, Таврийскому, Новоивановке и Гуляйпольскому;

522 атаки беспилотниками различных модификаций , преимущественно FPV-дронами;

9 обстрелов из реактивных систем залпового огня – по Павловке, Малой Токмачке, Новоданиловке, Новоандреевке и Гуляйпольскому;

131 артиллерийский удар — по населенным пунктам области.

В результате российских атак на Запорожский район погиб один человек.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.

В ночь на 20 ноября российские войска нанесли удар по транспортной и промышленной инфраструктуре Коростенского района Житомирской области. В результате атаки один человек получил ранения.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям показала первые кадры после российских ударов по столице в ночь на 20 ноября. По предварительным данным, в результате атаки три человека погибли, ещё 11 пострадали, одного человека эвакуировали.

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