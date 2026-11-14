Российский удар по Павлограду унес жизнь одного человека, число раненых возросло до десяти

В результате ракетного удара РФ по Павлограду 14 ноября погиб один человек, ещё десять получили ранения.

Об этом в Telegram сообщила Днепропетровская ОГА.

«Один человек погиб в результате вражеского удара по Павлограду. Десять человек получили ранения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что четыре женщины, трое мужчин и семилетний мальчик госпитализированы в состоянии средней тяжести. Еще две женщины будут лечиться амбулаторно.

Напомним, россияне нанесли ракетный удар по Павлограду.

В результате утренней и дневной атак 14 ноября на Киев обломки беспилотников обнаружили как минимум в двух районах столицы.

В ночь на 14 ноября российские войска атаковали Украину 96 ударными дронами, среди которых 61 реактивный. Силам противовоздушной обороны удалось обезвредить большинство беспилотников, однако часть из них достигла целей.

Российские захватчики 13 ноября нанесли удар по автозаправочной станции в Черниговской области.

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