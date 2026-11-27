Российский удар по предприятию в Нежине унес три жизни: появились фото последствий
В результате атаки на предприятие в Нежине Черниговской области 27 ноября погибли три человека, ещё семеро получили ранения. На месте работают экстренные службы и полиция, которая фиксирует последствия обстрела.
Удар российские войска нанесли днём. Атака привела к гибели трёх человек и ранению ещё семерых. Новые фотографии с места происшествия демонстрируют последствия российского обстрела предприятия.
На месте работают следственно-оперативная группа Нежинского районного управления полиции и экстренные службы. Правоохранители фиксируют повреждения, собирают доказательства и документируют последствия атаки.
По факту обстрела сведения будут внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 438 Уголовного кодекса Украины — военные преступления.
Об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции Черниговской области.
Ранее сообщалось, что российский удар по предприятию в Нежине унес жизни двух человек.
До этого Россия атаковала Нежинский жиркомбинат: предприятие понесло значительные разрушения.
Также Россия повредила учебное заведение в Нежине.