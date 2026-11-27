В результате атаки на предприятие в Нежине Черниговской области 27 ноября погибли три человека, ещё семеро получили ранения. На месте работают экстренные службы и полиция, которая фиксирует последствия обстрела.

Удар российские войска нанесли днём. Атака привела к гибели трёх человек и ранению ещё семерых. Новые фотографии с места происшествия демонстрируют последствия российского обстрела предприятия.

На месте работают следственно-оперативная группа Нежинского районного управления полиции и экстренные службы. Правоохранители фиксируют повреждения, собирают доказательства и документируют последствия атаки.

По факту обстрела сведения будут внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 438 Уголовного кодекса Украины — военные преступления.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции Черниговской области.

Ранее сообщалось, что российский удар по предприятию в Нежине унес жизни двух человек.

До этого Россия атаковала Нежинский жиркомбинат: предприятие понесло значительные разрушения.

Также Россия повредила учебное заведение в Нежине.

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