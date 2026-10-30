Российский удар по вокзалу в Днепре унес жизни пяти железнодорожников: среди погибших — две проводницы
В результате российского удара беспилотником по перрону железнодорожного вокзала в Днепре погибли пять сотрудников железной дороги. Среди них — две проводницы, сотрудник моторвагонного депо и двое специалистов по обслуживанию пассажиров. У погибших остались дети.
Жертвами российской атаки стали:
- 32-летняя Яна Шпакова;
- 60-летняя Виктория Носикова;
- 60-летняя Екатерина Борисова;
- 48-летний Руслан Диль;
- 38-летний Евгений Кривко.
Яна Шпакова работала администратором детской зоны на железнодорожном вокзале. У неё осталась несовершеннолетняя дочь.
Виктория Носикова и Екатерина Борисова работали проводницами.
Руслан Диль был работником моторвагонного депо Синельниково. Во время российского нападения мужчина как раз возвращался домой из отпуска.
Евгений Кривко работал специалистом по сопровождению и помощи пассажирам. У него остались двое несовершеннолетних сыновей.
Все пятеро железнодорожников погибли в результате удара российского беспилотника по перрону вокзала в Днепре.
Об этом сообщил портал «Железная семья».
В Днепре дрон России, государства-агрессора, атаковал загруженную железнодорожную платформу. Погибли по меньшей мере 14 человек, ещё 14 получили ранения, сообщает The Guardian.
Напомним, 29 октября оккупанты атаковали железнодорожный вокзал в Днепре. В результате атаки погибли 14 гражданских лиц, еще более 10 получили ранения, многие из них находятся в тяжелом состоянии.
«Укрзализныця» уточнила обстоятельства российского удара по железнодорожному вокзалу в Днепре, в результате которого погибли и пострадали гражданские пассажиры. По данным компании, на вокзале заранее объявили воздушную тревогу, а после обнаружения повышенной опасности пассажиров электропоезда, который должен был следовать в Запорожье, начали эвакуировать. До момента удара оставалось более 10 минут.