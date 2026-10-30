Российский удар по вокзалу в Днепре унес жизни пяти железнодорожников: среди погибших — две проводницы

В результате российского удара беспилотником по перрону железнодорожного вокзала в Днепре погибли пять сотрудников железной дороги. Среди них — две проводницы, сотрудник моторвагонного депо и двое специалистов по обслуживанию пассажиров. У погибших остались дети.

Жертвами российской атаки стали:

32-летняя Яна Шпакова ;

60-летняя Виктория Носикова ;

60-летняя Екатерина Борисова ;

48-летний Руслан Диль ;

38-летний Евгений Кривко.

Яна Шпакова работала администратором детской зоны на железнодорожном вокзале. У неё осталась несовершеннолетняя дочь.

Виктория Носикова и Екатерина Борисова работали проводницами.

Руслан Диль был работником моторвагонного депо Синельниково. Во время российского нападения мужчина как раз возвращался домой из отпуска.

Евгений Кривко работал специалистом по сопровождению и помощи пассажирам. У него остались двое несовершеннолетних сыновей.

Все пятеро железнодорожников погибли в результате удара российского беспилотника по перрону вокзала в Днепре.

Об этом сообщил портал «Железная семья».

В Днепре дрон России, государства-агрессора, атаковал загруженную железнодорожную платформу. Погибли по меньшей мере 14 человек, ещё 14 получили ранения, сообщает The Guardian.

Напомним, 29 октября оккупанты атаковали железнодорожный вокзал в Днепре. В результате атаки погибли 14 гражданских лиц, еще более 10 получили ранения, многие из них находятся в тяжелом состоянии.

«Укрзализныця» уточнила обстоятельства российского удара по железнодорожному вокзалу в Днепре, в результате которого погибли и пострадали гражданские пассажиры. По данным компании, на вокзале заранее объявили воздушную тревогу, а после обнаружения повышенной опасности пассажиров электропоезда, который должен был следовать в Запорожье, начали эвакуировать. До момента удара оставалось более 10 минут.

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