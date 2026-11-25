Известный прокремлевский авиационный блогер Илья Туманов, ведущий Telegram-канал Fighterbomber, раскритиковал боевую ценность российского истребителя пятого поколения Су-57. По его мнению, исчезновение этих самолетов из боевых действий практически не повлияет на ход войны, тогда как гораздо более важную роль для армии РФ играет советский вертолёт Ми-8.

Об этом Туманов написал в своём Telegram-канале.

Блогер отреагировал на заявление генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации Вадима Бадехи, который назвал Су-57 основным самолетом российской оперативно-тактической авиации и заявил, что истребитель якобы является самым проверенным самолетом пятого поколения в реальных боевых условиях.

Туманов поставил под сомнение такие оценки и отметил, что Су-57 не продемонстрировал преимущества над западными самолетами, которые использует Украина. В частности, он поинтересовался, сколько американских F-16 и французских Mirage удалось сбить российскому истребителю.

В то же время самой важной авиационной машиной для российских войск блогер назвал Ми-8. Эти вертолеты используются для перевозки личного состава и грузов, эвакуации раненых, а также нанесения ударов неуправляемыми ракетами.

По словам Туманова, именно техника, которая ежедневно выполняет широкий спектр задач, имеет большую практическую ценность для армии, чем редкие флагманские образцы вооружения. Он заявил, что в случае прекращения использования Су-57 на фронте этого не заметят ни российские военные, ни украинская сторона.

В то же время блогер отметил, что потеря истребителя Су-35 была бы ощутимой для российской авиации, а уничтожение ударного Су-34 назвал бы катастрофой.

Су-57 — единственный российский истребитель пятого поколения, находящийся на вооружении РФ. Согласно приведенным в материале подсчетам, к началу 2026 года передовые подразделения получили 18 таких самолетов.

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