Командование российских вооружённых сил угрожает отправить командиров на штурмовые задания из-за отсутствия продвижения на Запорожском направлении.

По информации одного из агентов движения, руководство группировки войск «Восток» в жесткой форме требует от командования 5-й и 36-й общевойсковых армий РФ любой-какую цену исправить ситуацию на местности, чтобы привести все в соответствие с ранее представленными «наверх» отчетами. Командование этих армий, в свою очередь, оказывает давление на руководство своих мотострелковых дивизий (127-й, 37-й и 64-й).

Согласно упомянутым отчетам, российские подразделения уже должны были выйти на окраины Новониколаевки в Запорожской области и Покровского в Днепропетровской области. На самом же деле они до сих пор находятся на расстоянии более 30 км от Новониколаевки и более 20 км от Покровского.

Об этом партизанское движение «АТЕШ» сообщило в Telegram.

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