Российского гранатометчика из 202-го стрелкового полка заочно приговорили к 12 годам лишения свободы за нарушение законов и обычаев войны.

В апреле 2022 года во время оккупации Балаклеи в Харьковской области российские военные задержали местную жительницу по подозрению в сотрудничестве с ВСУ. Женщину сутки незаконно удерживали в захваченном отделении полиции.

Ночью военный вывел её из камеры в служебный кабинет и, угрожая убийством, изнасиловал.

Источник: Офис Генерального прокурора

Обвинительные акты в отношении пяти жителей Херсона переданы в суд по факту добровольного участия в незаконном военизированном формировании на временно оккупированной территории Украины. По данным прокуратуры, они охраняли захваченную российскими оккупантами железнодорожную инфраструктуру.

Бывшую главную архитекторшу Мелитополя Запорожской области заочно приговорили к 15 годам лишения свободы. Служба безопасности Украины продолжает документировать преступления лиц, сотрудничающих с оккупационными силами на временно оккупированных территориях.

В Кропивницком Служба безопасности Украины задержала местного жителя, которого подозревают в сотрудничестве с ФСБ и корректировке российских ракетно-дроновых атак по топливно-энергетической и логистической инфраструктуре. Во время задержания у мужчины изъяли два охотничьих ножа, которые он, по данным следствия, носил с собой для возможного сопротивления правоохранителям.

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