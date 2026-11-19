Российские источники заявили, что штурмовой отряд «Тайфун» якобы захватил Шиловку в Донецкой области. Однако эта информация не соответствует действительности: село остается под контролем Сил обороны Украины. В 155-й отдельной механизированной бригаде объяснили, как россияне пытаются создавать подобные информационные вбросы.

Военные обратили внимание на видео, которое распространяют ресурсы, близкие к Министерству обороны России. На кадрах российская сторона утверждает, что её подразделение «Тайфун» якобы установило контроль над Шиловкой.

В бригаде подчеркнули, что это неправда. Украинские военные продолжают удерживать населенный пункт, а российское заявление не подтверждается реальной ситуацией на месте. «Село по-прежнему удерживают Силы обороны Украины», — отметили в 155-й отдельной механизированной бригаде.

Как россияне создают такие видео

Украинские военные объяснили, что российские захватчики используют привычную схему для создания пропагандистских материалов. Отдельные российские солдаты или небольшие группы пытаются проникнуть между украинскими позициями. Их цель — добраться до определенного места, развернуть флаг и снять это на видео.

Затем такие кадры распространяют в сети как доказательство якобы захвата населенного пункта. Однако сам факт появления российского флага на видео не означает, что армия РФ контролирует территорию или закрепилась там. «Флаг на видео еще не означает, что населенный пункт находится под их контролем», — подчеркнули в бригаде.

«Штурмовой отряд» оказался одним военным

В 155-й отдельной механизированной бригаде также рассказали, что российское подразделение «Тайфун», которое якобы захватило Шиловку, на самом деле не было штурмовой группой. По информации украинских военных, на видео речь шла об одном российском солдате.

Его взяли в плен во время боевых действий в зоне ответственности 9-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины. Поэтому заявления российской стороны о захвате села не соответствуют действительности.

Военные призвали не распространять непроверенные заявления

В бригаде обратились к журналистам, администраторам информационных ресурсов и пользователям социальных сетей с просьбой проверять сообщения о ситуации на фронте. В частности, военные призывают не распространять заявления российской стороны без подтверждения со стороны украинских защитников или других надежных источников. В подразделении напомнили, что ложная информация во время войны может иметь серьезные последствия. Она способна усиливать тревогу среди гражданского населения, причинять боль семьям украинских военных и создавать дополнительные риски для подразделений, выполняющих боевые задачи.

Поэтому сообщения о якобы захвате населенных пунктов следует оценивать осторожно и не делать выводов, основываясь лишь на видео с флагом. В данном случае 155-я бригада прямо заявила: Шиловка остается под контролем Сил обороны Украины. Об этом 19 ноября сообщила 155-я отдельная механизированная бригада в Facebook.

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