Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал заявления главы МИД России Сергея Лаврова об «исконно российских землях». Украинский дипломат подчеркнул, что государственные границы определяются не историческими бреднями, а международным правом и Уставом ООН.

В ответ на заявления Лаврова украинский министр упомянул Кубань, Стародубщину, Северную и Восточную Слобожанщину, а также украинские земли в Поволжье, на юге Сибири и Дальнем Востоке.

«Жители Кубани, Стародубщины, Северной и Восточной Слобожанщины — в пределах нынешних Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей — веками говорили на украинском языке и считали себя украинцами. Так, может, и нам потребовать вернуть эти исконные украинские земли? А заодно и Желтый, Серый и Зеленый Клины — заселенные украинцами земли в Поволжье, на юге Сибири и на Дальнем Востоке?», — написал Сибига.

Министр подчеркнул, что именно поэтому в мире существуют международно признанные границы, которые должны определяться в соответствии с нормами международного права.

«Их определяют не исторические бредни, а международное право и Устав ООН — понятия, которые министр иностранных дел РФ должен был бы хорошо знать, но откровенно презирает», — добавил Сибига.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров назвал юго-восток Украины и большую часть центральной Украины, в частности Киев, «историческими российскими землями».

«Юго-восток Украины, конечно же, и большая часть центральной Украины, включая Киев, — это, бесспорно, исконно русские земли. Там живёт народ, который крестился в одной купели с нами, откуда мы все и происходим», – заявил Лавров.

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Об этом Андрей Сибига написал в соцсети Х.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с рядом заявлений по поводу Украины, поставив под сомнение её историческое право на собственную территорию. Он назвал юго-восток и значительную часть центральной Украины, в частности Киев, «исконно русскими землями», а украинские власти обвинил в якобы насаждении «пещерной русофобии».

Напомним, Москва подготовила собственный позиционный документ о формировании новой архитектуры безопасности в Евразии, в которую, по замыслу Кремля, должны быть вовлечены все его союзники. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что предлагаемая система не должна ущемлять интересы ни одной из сторон.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что цели Москвы в войне против Украины остаются неизменными, а отмена так называемых ограничений прав русскоязычного населения должна произойти немедленно и не может быть предметом переговорного торга. Об этом он сказал журналистам по итогам 21-го Восточноазиатского саммита в Маниле.

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