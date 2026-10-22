Сибига отреагировал на баллистический удар по Киеву словами о российском гуманизме

22 октября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал российскую атаку на Киев, сославшись на слова специального посланника США Стива Виткоффа, который накануне назвал главу Кремля Владимира Путина «гуманистом».

Сибига подчеркнул, что это была жестокая атака с применением десятков баллистических ракет, которые нанесли удары по энергетической инфраструктуре, медицинским учреждениям, торговым центрам и жилым районам. Под ударами оказались и другие города Украины, добавил он.

«Ночью жители Киева услышали, как на самом деле звучит российский „гуманизм“... Умиротворение, раболепие и лесть не остановят эту войну. Остановить её может только сила», — резюмировал министр.

В результате российской баллистической атаки на Киев погиб один человек, ещё 22 пострадали, среди них четверо детей.

Напомним, в Киеве ограничили движение по Южному мосту после российского обстрела.

Ранее в Киеве ограничили движение поездов «зеленой» линии метро из-за повреждения Южного моста.

Напомним, Россия массированно атаковала Киев баллистическими ракетами.

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