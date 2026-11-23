Подразделения группировки СБС за сутки нанесли удар по 808 российским оккупантам, из которых 293 были ликвидированы. Это новый рекорд по количеству пораженного личного состава противника.

Всего за сутки было поражено 2552 цели противника.

Среди пораженных целей:

808 единиц личного состава, из них 293 ликвидированы;

95 точек взлета дронов;

1 ЗРК/ЗГРК;

20 РЛС и средств РЭБ;

178 единиц автомобильной, специальной и инженерной техники;

1 танк и 13 боевых бронированных машин;

18 артиллерийских систем, в том числе 1 РСЗО;

663 укрытия и блиндажи;

382 вражеских БПЛА типа «коптер», «крыло», «шахед» и «гербера».

С начала ноября (01–22.11) подразделения группировки СБС поразили 45 353 цели противника, из них 13 845 единиц личного состава.

Источник: СБС

За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали ещё 2 471 российского военнослужащего. Генеральный штаб ВСУ обнародовал обновлённую статистику потерь противника.

Напомним, на Покровском направлении военнослужащие 4-й бригады оперативного назначения «Рубеж» Национальной гвардии Украины сорвали очередную попытку российских оккупантов штурмовать украинские позиции с привлечением бронетехники и мотоциклов.

За прошедшие сутки 21 ноября российская армия потеряла в войне против Украины ещё около 2310 военнослужащих. Всего с начала полномасштабного вторжения потери личного состава РФ, по оценке Генерального штаба ВСУ, достигли примерно 1 миллиона 637 тысяч человек.

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