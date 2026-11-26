В ночь на 26 ноября украинские военные нанесли удар по двум важным объектам на территории РФ — аэродрому «Мариновка» и нефтяной станции «Транснефти». О поражении целей сообщил Генеральный штаб ВСУ, отметив, что объекты расположены на Волге и в Башкортостане.

Ракетные войска нанесли удар по аэродрому «Мариновка» в Волгоградской области с помощью БРК «Нептун» ВМС ВС Украины. Там базируются истребители-бомбардировщики Су-34, с которых оккупанты сбрасывают управляемые авиабомбы на украинские города и позиции наших воинов. Результаты удара и степень повреждений инфраструктуры уточняются.

Украинские средства поражения достигли и Башкортостана. Зафиксировано попадание по территории линейной производственно-диспетчерской станции «Субханкулово». Это узел «Транснефти», через который перекачивают нефть из Западной Сибири и Башкортостана. Подтверждено попадание в резервуар, на территории станции вспыхнул пожар. Каждое такое попадание означает меньше нефти для переработки и меньше нефтерублей, на которые Россия ведет войну.

Силы обороны Украины, реализуя право на самооборону, гарантированное статьёй 51 Устава ООН, продолжают системно подрывать военно-экономический потенциал противника и заставляют Россию прекратить вооружённую агрессию против Украины.

Источник: Генштаб

По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 2 319 российских оккупантов.

Армия Российской Федерации по состоянию на вторник, 24 ноября, побила годовой антирекорд потерь за всё время полномасштабной войны: с начала 2026 года они достигли 432 519 военнослужащих, что уже превысило показатель за весь 2024 год (430 790 человек).

Каждые пять минут на войне против Украины гибнет один российский военнослужащий, свидетельствует утечка данных из базы Росстата, проанализированная журналистами «Важных историй». По их данным, РАГСы по всей России зарегистрировали почти 500 тысяч смертей военнослужащих, погибших на войне. За период с 24 февраля 2022 года по 28 сентября 2026 года это в среднем одна смерть каждые пять минут.

Анализ взломанной хакерами базы данных Росстата, охватывающей период с 2022 года до конца сентября 2026 года, показал, что 92,9% зарегистрированных потерь российской армии являются боевыми. Из 209 870 умерших, указанных в реестре как военнослужащие, 194 885 человек погибли в боях, причём в 177 009 случаях причиной смерти указаны повреждения от взрыва или осколков во время военной операции.

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