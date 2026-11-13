ССО взяли в плен двух российских разведчиков и захватили важные документы

Бойцы Сил специальных операций ВСУ взяли в плен двух российских военнослужащих из разведывательного подразделения. В ходе операции они также изъяли документы и средства связи, которые могут содержать важную разведывательную информацию. Во время допроса пленные рассказали, как российские военные создают фальшивые видео, чтобы выдать желаемое за реальное продвижение на фронте.

Операцию провели бойцы 6-го полка ССО Rangers. Они совершили налет на позицию противника и захватили двух военнослужащих российского разведывательного подразделения. Вместе с пленными украинские спецназовцы получили документы и средства связи, представляющие разведывательную ценность. «В ходе специальных операций операторы шестого полка ССО Rangers совершили налет на позицию противника и взяли в плен двух военнослужащих его разведывательного подразделения. Также были изъяты документы и средства связи, представляющие разведывательную ценность», — говорится в сообщении.

Как россияне создают фальшивые видео с фронта

Во время допроса пленные рассказали о способе, с помощью которого российские военные имитируют захват украинских позиций и населенных пунктов. По их словам, для этого группу военных с российским флагом направляют в заранее определенное место. Там они демонстрируют символику, а процесс снимают с беспилотника. Впоследствии эти кадры распространяют как якобы подтверждение того, что российская армия захватила определенную позицию или населенный пункт.

То есть видео с флагом, которое может выглядеть как доказательство продвижения оккупантов, на самом деле не обязательно свидетельствует об установлении контроля над территорией. По информации ССО, пленные описали именно такую схему создания постановочных материалов.

Ранее ВСУ взяли в плен гражданина Индонезии

Между тем ранее украинские военные впервые взяли в плен гражданина Индонезии, который воевал на стороне российской армии. Речь идет о 49-летнем мужчине, уроженце острова Ява. По сообщениям украинских СМИ, его направили в Запорожскую область для участия в штурмовых операциях. После удара украинских беспилотников по его подразделению мужчина самостоятельно добрался до территории, контролируемой Украиной, где и попал в плен.

Этот случай стал первым известным случаем взятия украинскими военными в плен гражданина Индонезии, участвовавшего в боевых действиях на стороне России. Об этом сообщили в Силах специальных операций ВСУ.

Напомним, украинские военные в Запорожской области впервые взяли в плен гражданина Индонезии, участвовавшего в боевых действиях на стороне России. 49-летний мужчина попал под атаку беспилотников во время штурма и смог добраться до позиций украинских защитников.

Ранее операторы 3-го отряда 4-го полка Сил специальных операций «Рейнджер» захватили российского военнослужащего без единого выстрела. Он был одет в форму Вооруженных сил Украины.

Военный из Хмельницкой области, который до службы занимался фермерством, провёл 248 суток на позициях в Степногорске и пережил четыре ранения. Несмотря на ненависть к пленному, он вывел его через зону боевых действий, рассказали в 128-й отдельной тяжёлой механизированной бригаде «Дикое Поле», которая опубликовала историю бойца в Facebook.



Читай нас в