Спутники зафиксировали последствия атаки на российский корвет «Меркурий» и судно MV ANGARA в Ливии
Спутниковые снимки порта Бенгази в Ливии от 23 ноября показали последствия повреждения российского сухогруза MV ANGARA и корвета «Меркурий».
На снимках судно MV ANGARA стоит в северной части порта, из его носовой части поднимается дым.
Рядом видны пожарные машины и другая техника. Участок причала, где находятся ещё два грузовых судна, заблокирован небольшими катерами.
Российский корвет «Меркурий», получивший серьёзные повреждения, остаётся перевёрнутым и частично затопленным.
Спутниковые снимки обнародовала компания Vantor.
Источник: «Схемы» (Радио Свобода).
Напомним, российский корвет «Меркурий» пошел ко дну после поражения дронами.
Видео: дроны подорвали российский корвет «Меркурий» в порту Бенгази.
В Ливии 22 ноября морскими дронами было поражено подпадающее под санкции грузовое судно снабжения ASCALON, которое следовало из Калининграда в порт Бенгази, вероятно, с военным оборудованием и техникой для «Африканского корпуса» РФ.