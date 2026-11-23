Спутниковые снимки порта Бенгази в Ливии от 23 ноября показали последствия повреждения российского сухогруза MV ANGARA и корвета «Меркурий».

На снимках судно MV ANGARA стоит в северной части порта, из его носовой части поднимается дым.

Рядом видны пожарные машины и другая техника. Участок причала, где находятся ещё два грузовых судна, заблокирован небольшими катерами.

Российский корвет «Меркурий», получивший серьёзные повреждения, остаётся перевёрнутым и частично затопленным.

Спутниковые снимки обнародовала компания Vantor.

Источник: «Схемы» (Радио Свобода).

Напомним, российский корвет «Меркурий» пошел ко дну после поражения дронами.

Видео: дроны подорвали российский корвет «Меркурий» в порту Бенгази.

В Ливии 22 ноября морскими дронами было поражено подпадающее под санкции грузовое судно снабжения ASCALON, которое следовало из Калининграда в порт Бенгази, вероятно, с военным оборудованием и техникой для «Африканского корпуса» РФ.

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