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Спутниковые снимки зафиксировали повреждения Крымского моста после атаки

UA NEWS 16 Ноября 2026 15:43
Спутниковые снимки зафиксировали повреждения Крымского моста после атаки

Спутниковые снимки зафиксировали повреждения Крымского моста после атаки 16 ноября, в частности, как минимум два участка с поврежденным дорожным полотном и деформацию арки моста. 

На кадрах видны как минимум два участка с поврежденным дорожным полотном, также зафиксировано повреждение арки моста — после удара дрона она сместилась на 15 градусов. На подъездах к переправе после удара образовались многокилометровые пробки, где в очередях с обеих сторон оказались около двух тысяч автомобилей, тогда как оккупационные власти и Кремль ограничились заявлениями о временном перекрытии движения и якобы незначительных повреждениях.

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Источник: «Главком».

16 ноября Украина атаковала Керченский мост, движение перекрыто.

В администрации Путина отреагировали на удары ВСУ по Крымскому мосту и признали повреждения.

Представители оккупационной администрации на полуострове ожидают новых атак и жалуются на нехватку средств противовоздушной обороны. По данным партизанского движения «Атеш», они также выражают недовольство действиями Москвы.

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