Трегубов заявил, что россияне преувеличивают свои успехи на Великобурлуцком направлении

Российские войска не смогли расширить свой прорыв на Великобурлуцком направлении в Харьковской области, но продолжают сообщать о якобы достигнутых успехах. Об этом заявил пресс-секретарь, комментировавший ситуацию на этом направлении, Виталий Трегубов, отметив, что россияне пытаются создать соответствующее впечатление перед высшим военным руководством РФ.

Об этом пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов сообщил в эфире телевидения.

«Ну, серьезно расширить — нет, там нет населенных пунктов, где можно эффективно закрепиться, там в основном лесополосы и поля вокруг. Поэтому я бы не сказал, что там происходит какое-то серьезное расширение. Там скорее «серая зона» присутствует достаточно широко вокруг этого населенного пункта. Пытаются ли они выводить оттуда войска? Да, пытаются. Да, пытаются проводить какие-то агрессивные действия. Но в целом я бы не сказал, что там на данный момент сложилась какая-то чрезвычайно критическая ситуация. С другой стороны, что характерно для этого направления, именно для Великобурлукского, там совершенно фантастическая статистика, которую россияне предоставляют самим россиянам, там совершенно фантастические карты они рисуют сами себе. В принципе, на этих картах, которые они предоставляют собственному политическому руководству, этого направления фактически уже нет, оно фактически уже занято российскими войсками. Тогда как ситуация на местности выглядит с точностью до наоборот», — сообщил Трегубов.

Отвечая на вопрос о практике использования россиянами гражданских лиц для прикрытия военных действий, он отметил, что последняя такая крупная попытка фиксировалась около 10 дней назад на Купянском направлении.

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