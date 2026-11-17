Центральный банк России обязал кредитные организации до 1 сентября 2027 года передать данные обо всех действующих платежных картах граждан в единую систему учета платежных карт (ЕСОПК).

Согласно новым правилам, банки должны предоставить номера и виды карт, с которых осуществляются денежные переводы, а также индивидуальные налоговые номера (ИНН) клиентов. Круглосуточный прием, обработку и хранение этой базы данных будет осуществлять Национальная система платежных карт (НСПК). Кроме того, с 1 сентября 2027 года вступит в силу ограничение, согласно которому одно физическое лицо сможет иметь не более 20 платежных карт во всех банках в совокупности.

Установить ИНН всех клиентов — физических лиц — финансовые учреждения должны до 1 января 2028 года. Если гражданин откажется предоставить эти сведения, банк получит право на шесть месяцев заблокировать ему удаленный доступ к счетам, а также ограничить снятие наличных через банкоматы или использование электронных кошельков.

Усиление финансового надзора в РФ происходит одновременно с расширением полномочий налоговой службы. В частности, правительство России предложило обязать Центробанк с 1 января 2027 года передавать Федеральной налоговой службе (ФНС) данные о гражданах, регулярно получающих переводы от других физических лиц, что позволит налоговикам запрашивать выписки по счетам. Также с 2027 года банки планируют обязать в течение часа информировать ФНС об оплате россиянами товаров и услуг картами, переводами или через систему быстрых платежей.

Отдельно в Госдуму РФ внесен законопроект, предусматривающий жесткие ограничения для лиц, подозреваемых в «сомнительных переводах». В случае его принятия с 1 марта 2028 года таким гражданам могут запретить вносить наличные на счета и получать переводы от других физических лиц на сумму свыше 30 тысяч рублей в месяц.

Источник: Издание «The Moscow Times».

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