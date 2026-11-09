В Бердянске ВСУ нанесли удар по базе российских оккупантов, есть погибшие и раненые

В ночь на 8 ноября во временно оккупированном Бердянске Запорожской области был нанесен удар по месту дислокации российских военных на территории лагеря «Факел». По предварительным данным, по объекту было зафиксировано 17 попаданий подряд.

В результате атаки десятки российских оккупантов погибли или получили ранения. Об этом сообщил руководитель «Центра изучения оккупации» Петр Андрющенко.

По словам Андрющенко, удар по месту расположения российских военных в лагере «Факел» был нанесен около 23:30 в ночь с 7 на 8 ноября.

«Было 17 попаданий подряд. После первых примерно 5 россияне даже перестали пытаться сбивать», — рассказал он.

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Андрющенко сообщил, что в результате атаки число погибших и раненых среди российских военных исчисляется десятками.

«200 и 300 десятков. Вывозили тайком в спешке, опасаясь повторного удара», – написал руководитель «Центра изучения оккупации».

Он также объяснил, почему информация об ударе появилась с задержкой. По его словам, источники находились в опасности, поэтому сообщение обнародовали не сразу.

«Блестящие результаты. Источники в безопасности — поэтому, извините, с задержкой», — отметил Андрющенко.

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Об этом сообщил руководитель «Центра изучения оккупации» Петр Андрющенко.

Напомним, украинские Силы специальных операций продолжают выполнять боевые задачи на территории России. В частности, операторы 73-го морского центра ССО провели специальные действия в тылу противника, нанеся ему потери и нарушив логистические маршруты.

Российские войска продолжают наступательные действия на различных участках фронта, однако не достигают существенных успехов благодаря контратакам Сил обороны Украины. Украинские защитники также наносят удары по позициям противника и препятствуют его передвижению.

За прошедшие сутки на фронте произошло 140 боевых столкновений. Наибольшую активность российские войска проявляли на Покровском направлении, где украинские защитники отразили 15 атак противника.

Общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину, с 24 февраля 2022 года по 9 ноября 2026 года, составляют около 1 609 380 человек, в том числе 2 980 человек — за последние сутки.

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