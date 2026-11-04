Благодаря круглосуточной работе энергетиков в течение ночи удалось частично стабилизировать ситуацию в энергосистеме после масштабных российских атак. В большинстве регионов Украины, в том числе в Киеве, отменили аварийные отключения электроэнергии и вернулись к графикам почасовых ограничений.

В то же время ситуация в энергосистеме остается сложной, особенно в Киеве и Киевской области. Все задействованные службы работают скоординированно, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия российских атак и стабилизировать электроснабжение.

В настоящее время аварийные отключения продолжают действовать только в Харьковской области.

В «Укрэнерго» сообщили, что российские войска продолжали наносить удары по энергетическим объектам в течение всего вчерашнего дня и в ночь на сегодня.

«В течение вчерашнего дня и сегодня ночью враг продолжал атаковать энергетическую инфраструктуру. В результате новых обстрелов, а также повреждений, полученных в предыдущие дни, по состоянию на утро остаются обесточенными потребители в Винницкой, Житомирской, Запорожской, Кировоградской, Харьковской и Херсонской областях.

Энергетики работали всю ночь и продолжают аварийно-восстановительные работы везде, где это позволяет ситуация с безопасностью. Все усилия направлены на скорейшее восстановление поврежденного оборудования и улучшение ситуации с электроснабжением», — пояснили в «Укрэнерго».

Аварийно-восстановительные работы продолжаются во всех регионах, где это позволяют условия безопасности. Энергетики сосредоточены на ремонте поврежденного оборудования и восстановлении электроснабжения для потребителей.

Об этом сообщает пресс-центр «Укрэнерго».

Напомним, российские террористы во вторник, 3 ноября, атаковали энергетическую инфраструктуру в Житомире. Власти готовят развертывание пунктов непоколебимости.

В столице и Киевской области днем 4 ноября действуют экстренные отключения электроэнергии.

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