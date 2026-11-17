В Чернигове 18 ноября почтят память трёх мужчин, погибших в результате российского нападения 16 ноября 2026 года. Погибшим было 41, 41 и 42 года.

В знак скорби на зданиях органов власти, местного самоуправления, предприятий и учреждений будет приспущен Государственный флаг Украины с черной лентой.

Также 18 ноября в городе ограничат проведение развлекательных и концертных мероприятий. В торговых заведениях, ресторанах, на рынках и в общественном транспорте запретят воспроизведение развлекательной музыки.

Источник: Черниговский городской совет.