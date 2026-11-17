В Чернигове 18 ноября объявили День траура по погибшим в результате российского удара
В Чернигове 18 ноября почтят память трёх мужчин, погибших в результате российского нападения 16 ноября 2026 года. Погибшим было 41, 41 и 42 года.
В знак скорби на зданиях органов власти, местного самоуправления, предприятий и учреждений будет приспущен Государственный флаг Украины с черной лентой.
Также 18 ноября в городе ограничат проведение развлекательных и концертных мероприятий. В торговых заведениях, ресторанах, на рынках и в общественном транспорте запретят воспроизведение развлекательной музыки.
Источник: Черниговский городской совет.
В течение суток 17 ноября российские войска наносили удары по предприятию, объекту энергетики и гражданской инфраструктуре Черниговской области. В результате обстрелов три человека погибли, ещё двое пострадали.
Чаус добавил, что ночью враг нанёс удар «Герберой» по селу Корюковской общины. Повреждён дом, загорелось хозяйственное помещение.
14 ноября российские войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в городе Мена в Черниговской области. В результате атаки погибли двое мужчин, ещё один пострадавший находится в больнице.