В Чернигове обнародовали фотографии последствий российского нападения 29 октября.

В результате удара погибли две 15-летние девушки, ещё 23 человека пострадали, среди них четверо детей.

Российские войска нанесли удар боеприпасом «Бандероль» по центру города, когда на улицах находилось много людей. После атаки в магазинах вспыхнул пожар, также зафиксированы повреждения зданий.

Последствия удара запечатлел фотожурналист Макс Кишка. Самому младшему ребенку среди пострадавших — всего 10 месяцев.

Источник: Вячеслав Чаус, глава Черниговской ОГА

В результате российского удара по Чернигову погибли две 15-летние девушки.

В Черниговской области российские военные нанесли удар с помощью FPV-дронов по оптоволоконной линии связи, проходящей по учебному объекту в Новгород-Северской общине. Информации о последствиях атаки пока нет.

В среду, 28 октября, российские войска атаковали приют «Шаг к животным» в Чернигове. В результате удара погибла одна собака. Для атаки на город россияне применили реактивный беспилотник типа «Бандероль».

Днём 23 октября российские войска атаковали беспилотниками предприятие в Чернигове. В результате удара под завалами оказались люди.

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