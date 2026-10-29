В Чернигове показали последствия российского удара: поврежденные дома, десятки пострадавших и две погибшие девушки
В Чернигове обнародовали фотографии последствий российского нападения 29 октября.
В результате удара погибли две 15-летние девушки, ещё 23 человека пострадали, среди них четверо детей.
Российские войска нанесли удар боеприпасом «Бандероль» по центру города, когда на улицах находилось много людей. После атаки в магазинах вспыхнул пожар, также зафиксированы повреждения зданий.
Последствия удара запечатлел фотожурналист Макс Кишка. Самому младшему ребенку среди пострадавших — всего 10 месяцев.
Источник: Вячеслав Чаус, глава Черниговской ОГА
В результате российского удара по Чернигову погибли две 15-летние девушки.
В Черниговской области российские военные нанесли удар с помощью FPV-дронов по оптоволоконной линии связи, проходящей по учебному объекту в Новгород-Северской общине. Информации о последствиях атаки пока нет.
В среду, 28 октября, российские войска атаковали приют «Шаг к животным» в Чернигове. В результате удара погибла одна собака. Для атаки на город россияне применили реактивный беспилотник типа «Бандероль».
Днём 23 октября российские войска атаковали беспилотниками предприятие в Чернигове. В результате удара под завалами оказались люди.