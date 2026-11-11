В Чернигове приостановили движение трёх автобусных маршрутов из-за повреждений транспортных средств в результате атаки РФ

В Чернигове временно не работают маршруты № 24, № 24А и № 25. Как сообщил городской совет 11 ноября, причиной стало повреждение автобусов одного из перевозчиков в результате российского удара.

«Вчера, 10 ноября, около 23:05 враг нанёс удар по району Новой Подусовки в Чернигове. В результате атаки были повреждены автобусы одного из предприятий, осуществляющего городские пассажирские перевозки», — говорится в сообщении пресс-службы горсовета в Telegram.

На маршруты №25А и №33 планируется выпустить уцелевшие автобусы, их количество и графики движения уточняются.

Источник: Пресс-служба Черниговского городского совета

Кроме того, 9–10 ноября российские войска нанесли три авиаудара по Славянску в Донецкой области. В результате атаки пять домов разрушены, по меньшей мере 82 дома повреждены, один человек получил ранение, сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях.

Российские войска атаковали Харьков и еще 10 населенных пунктов области. В результате обстрелов пострадали восемь человек, в том числе мальчик в возрасте 1 года и 11 месяцев, сообщил 10 ноября начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Войска РФ 10 ноября атаковали объект критической инфраструктуры в Голованевском районе Кировоградской области. В результате попадания возник пожар.

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