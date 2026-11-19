Вечером 18 ноября российские войска обстреляли сотрудников газовой службы, прибывших по вызову в жилой дом. В результате обстрела пострадал водитель аварийной бригады, сообщил глава «Нафтогаза» Сергей Федоренко.

Инцидент произошел вечером в среду, 18 ноября. Сотрудники аварийной службы прибыли по вызову в один из жилых домов в Чугуеве, и именно в этот момент российские войска открыли огонь.

В результате обстрела ранение получил водитель бригады. Мужчину госпитализировали и прооперировали — в настоящее время медики оценивают его состояние как стабильное.

Федоренко подчеркнул, что обстрел в Харьковской области стал уже третьим подобным случаем за последние несколько дней:

накануне оккупанты атаковали бригаду газовиков в Донецкой области, где ранения получили двое работников;

также под вражеский удар попал служебный объект газовиков в Днепропетровской области — там был поврежден спецтранспорт.

«Это не случайность. Враг систематически наносит удары по аварийным бригадам, потому что понимает: пока они работают, у людей есть газ. Россияне хотят остановить ремонтные работы и оставить украинцев без тепла зимой», — говорится в сообщении.

Газовики продолжают работать круглосуточно как в тылу, так и в прифронтовых населенных пунктах. На каждый вызов специалисты выезжают в бронежилетах и защитных шлемах.

Источник: Сергей Федоренко

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