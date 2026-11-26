Россия столкнулась с «коллапсом русского мира» в течение последних трех десятилетий, заявил председатель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Леонид Слуцкий во время выступления на XXVIII Всемирном русском народном соборе.

По его словам, если на рубеже 1980-х — 1990-х годов русским языком в мире владели 350 млн человек, то сейчас этот показатель снизился до 270 млн, что означает потерю более 80 млн носителей языка. Депутат отметил, что за рубежом закрылись сотни и тысячи русских школ, а в странах с наибольшим количеством выходцев из РФ — Германии, Израиле и США — дети общаются на ломаном русском языке только дома.

Слуцкий призвал вернуть в Россию людей, которые более 30 лет ждут получения российского гражданства, однако предостерег от повторения ошибок государственной программы переселения начала 2000-х годов, когда большинство переселенцев уехало обратно из-за нехватки рабочих мест, надлежащего медицинского обслуживания и образования, а также из-за высокой преступности в регионах расселения. Он добавил, что для возрождения «русского мира» необходима ежедневная поддержка русского языка, о необходимости укрепления позиций которого регулярно заявляет и Владимир Путин — в частности, в ноябре 2026 года глава Кремля утверждал, что русский язык в настоящее время преподается в более чем 200 вузах и 125 школах Китая.

Источник: Агентство.

В Эньхэ на севере Китая, который когда-то был создан как оплот русской культуры, сейчас никто не говорит на русском языке. История Эньхэ демонстрирует глубокое противоречие современной геополитики: в то время как российские власти оправдывают вторжение в Украину «защитой прав русскоязычных», в Китае русский язык и культура целенаправленно исчезают.

В Эстонии российских железнодорожников заставили закрасить надписи «русский мир» на цистернах.

Читай нас в