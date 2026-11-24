В больнице скончалась 79-летняя жительница Димера в Киевской области, которую спасатели извлекли из-под обломков жилого дома после российской атаки. Медики боролись за её жизнь, однако полученные травмы оказались слишком тяжёлыми.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

По его словам, врачи до последнего пытались стабилизировать состояние пострадавшей, однако спасти её не удалось. Ткаченко выразил соболезнования родным и близким умершей.

Женщину деблокировали сотрудники экстренных служб во время поисково-спасательной операции возле поврежденного жилого дома. После этого ее госпитализировали для оказания медицинской помощи, отметил Ткаченко.

Ранее в Димере завершили спасательные работы после удара РФ, погибли 11 человек.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после российского удара по жилому дому в Димере в Киевской области призвал Европу реагировать на действия Кремля комплексно. По его словам, российские провокации выходят далеко за пределы Украины, поэтому ответ должен быть направлен не на отдельные инциденты, а на источник угрозы — Россию. Сибига также подчеркнул, что укрепление Украины важно для безопасности всего европейского континента.

В Димере Киевской области число погибших в результате российской атаки возросло до двух человек, а пострадавших — до четырёх. Спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного человека. Поисково-спасательная операция продолжается, на данный момент отсутствует связь с 11 людьми, среди которых двое детей.

В Димере Вышгородского района Киевской области спасатели извлекли из-под завалов пятиэтажного дома тело второго погибшего. Здание разрушил российский беспилотник, а во время удара обрушился целый подъезд. По предварительной информации, найденное тело может принадлежать подростку.

В Вышгородском районе Киевской области продолжаются поисково-спасательные работы после российской атаки в ночь на 22 ноября. В результате удара разрушен подъезд жилого дома — от первого до пятого этажа. Под завалами могут находиться восемь человек, спасатели продолжают их поиски.

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