В Днепре число пострадавших в результате российской атаки возросло до 15, трое находятся в тяжелом состоянии

В Днепре число раненых в результате российской атаки утром 3 ноября возросло до 15. Трое мужчин находятся в тяжелом состоянии.

По словам главы ОГА, поисково-спасательная операция продолжается, однако её проведение затрудняет угроза повторных российских ударов.

«Поисково-спасательную операцию затрудняет постоянная угроза повторных ударов. Опасность для Днепра сохраняется. Оставайтесь в безопасных местах», — отметил Александр Ганжа.

Жителей Днепра призывают не игнорировать воздушные тревоги и находиться в укрытиях до отбоя опасности.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа в Telegram.

В ночь на 3 ноября российские войска нанесли удар по Харькову баллистическими ракетами и управляемыми авиабомбами. Одно из попаданий зафиксировали на территории медицинского учреждения в Немишлянском районе города. По состоянию на 06:15 число пострадавших возросло до 62 человек.

В Харькове в результате российских ударов по объектам критической инфраструктуры по состоянию на 3 ноября частично приостановили теплоснабжение и подачу горячей воды. Также из-за нестабильного напряжения в электросетях возможны задержки движения поездов метро.

Напомним, Россия массированно атаковала Украину ракетами и дронами.

Ранее стало известно, что Россия подняла в воздух стратегические бомбардировщики Ту-160.

До этого Зеленский предупредил, что Россия готовит массированную атаку на энергетику и логистику Украины.

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