В Дружковской городской территориальной общине до сих пор находятся около 1200 мирных жителей. Из-за крайне сложной ситуации с безопасностью эвакуация людей из населенных пунктов общины практически прекратилась.

Об этом на онлайн-брифинге сообщил представитель Донецкой ОГА Дмитрий Петлин.

«В Дружковской общине сейчас, по данным органов местной власти, остаются 1200 гражданских лиц… За месяц оттуда выехало уже немного людей – около 50 были эвакуированы», – сказал он, подчеркнув, что обстановка очень сложная.

По словам чиновника, ранее из Дружковки за сутки эвакуировалось до 30 человек, а теперь — единицы, эвакуации уже практически нет.

Несмотря ни на что, добавил Петлин, в регионе ежедневно работают эвакуационные группы. Это один экипаж ГСЧС «Феникс», 12–14 экипажей Нацполиции «Белый ангел» и волонтеры — от 10 до 15 экипажей, передает корреспондент Укринформа.

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