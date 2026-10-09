В российском городе Калуге временно приостановил работу автомобильный завод «АГР», где собирают китайские автомобили Tenet. После падения обломков беспилотников на территории предприятия возник пожар, среди работников есть пострадавшие.

В пресс-службе компании сообщили, что сотрудников эвакуировали из соображений безопасности, а производство приостановили. Пострадавшим оказали медицинскую помощь. В настоящее время на предприятии ведутся неотложные работы.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что ночью над регионом якобы сбили 26 беспилотников. По его данным, ранения получили девять человек, пятеро из них госпитализированы.

Завод «АГР» расположен на бывшей площадке Volkswagen, который прекратил производство в марте 2022 года после полномасштабного вторжения России в Украину. В 2024 году предприятие возобновило работу, а впоследствии наладило выпуск автомобилей Tenet, созданных на базе китайских моделей Chery.

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