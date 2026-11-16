В Херсоне россияне атаковали здание областного академического музыкально-драматического театра

Ночью 16 ноября российские террористы обстреляли здание Херсонского областного академического музыкально-драматического театра имени Николая Кулиша. Здание получило повреждения.



Снаряд попал в асфальт рядом с театром. В здании выбито более 20 окон.

«Это уже была фанера. Там ещё оставалось два окна со стеклом на третьем этаже, но теперь вылетели и они. Осколки залетели и в парадную часть. Один влетел на первый этаж и повредил стену: у нас там стоит копия Мариупольского театра», — рассказал Суспильному директор театра Александр Книга.

Директор театра также сообщил, что во время удара охрана и сторожа находились на рабочем месте. Люди не пострадали, добавил он.

Книга рассказал, что сотрудники будут самостоятельно заделывать поврежденные окна. Несмотря на это, коллектив не прекращает работу и сегодня, 16 ноября, играет спектакль в Николаеве, заявил директор театра.

Напомним, что 14 ноября российские войска атаковали 33 населенных пункта Херсонской области. Под ударами оказались жилые кварталы, повреждены два частных дома и автомобиль. Погибших и раненых среди мирных жителей нет.

Ранее в результате российских атак на населенные пункты Херсонской городской общины погиб один мирный житель. Враг применял авиацию, артиллерию и беспилотники, повреждения получили многоквартирные дома, сообщил 12 ноября начальник Херсонской МВА Ярослав Шанько.

Утром 12 ноября российский беспилотник атаковал Корабельный район Херсона. В результате удара тяжелые ранения получила местная жительница, которая впоследствии скончалась в больнице.

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