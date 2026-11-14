В Киеве были слышны взрывы, вторая с начала суток воздушная тревога длилась полчаса

С утра 14 ноября Киев подвергается атаке российских дронов. По состоянию на 09:04 в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе со стороны вражеского беспилотника, который сначала кружил над водохранилищем, а затем переместился в Голосеевский район.



В столице был введен желтый уровень тревоги.

Силам ПВО удалось сбить один из дронов. На левом берегу столицы был слышен взрыв.

Позже на Telegram-каналах появилась информация о том, что в Вышгородском районе произошел масштабный пожар на складах в результате российских ударов!

Напомним, что в ночь на 14 ноября российские войска атаковали Украину 96 ударными дронами, среди которых 61 реактивный. Силам противовоздушной обороны удалось обезвредить большинство беспилотников, однако часть из них достигла целей.

В ночь на 13 ноября в результате российской атаки в медицинском учреждении Шевченковского района столицы возник пожар. Один человек пострадал, ещё 30 человек были эвакуированы из здания.

Российские войска нанесли удар беспилотником по частной застройке Запорожья днём 12 ноября. В результате атаки получила травму женщина.

Читай нас в