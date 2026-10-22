В Киеве в результате российского нападения пострадал Музей украинской диаспоры

В результате ночного российского обстрела Киева пострадало здание Музея украинской диаспоры. В помещении выбило окна, повреждены фасад и крыша.

Об этом сообщил Музей истории города Киева. По информации учреждения, в результате атаки никто не пострадал.

В настоящее время сотрудники музея устраняют последствия обстрела. Из-за повреждений учреждение будет закрыто для посетителей в ближайшие дни. О возобновлении работы обещают сообщить дополнительно.

Музей украинской диаспоры является филиалом Музея истории города Киева. Он был основан 29 мая 1999 года. Экспозиция посвящена истории и художественному наследию украинцев за рубежом — от первых переселенцев в конце XIX века до представителей последующих волн эмиграции и их потомков.

Источник: Музей истории города Киева.

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