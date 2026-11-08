В Киеве, Киевской области и Днепре ввели экстренные отключения электроэнергии

В воскресенье, 8 ноября, в Киеве, Киевской области и Днепре начали действовать экстренные отключения электроэнергии. Обычные графики почасовых ограничений пока не применяются.

По информации энергетиков, ограничения ввели по распоряжению «Укрэнерго».

В ДТЭК пояснили, что во время экстренных отключений графики почасовых ограничений не действуют. Поэтому потребителям не стоит ориентироваться на заранее обнародованное расписание.

Энергетики пообещали информировать об изменениях в ситуации через официальные ресурсы компании.

Жителей Киева, Киевской области и Днепра призывают следить за сообщениями энергетиков, чтобы оперативно получать актуальную информацию об ограничениях.

Российские войска продолжают наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины. Из-за последствий атак в энергосистеме возникает необходимость в дополнительных ограничениях электроснабжения.

Об этом сообщает ДТЭК.

В результате очередной массированной атаки России на энергетическую инфраструктуру более 600 тысяч потребителей в Днепропетровской области остались без электроэнергии. Больницы и объекты критической инфраструктуры переходят на резервное питание от генераторов.

В ночь на 8 ноября российский беспилотник атаковал объект критической инфраструктуры в Харьковской области. В результате удара около 250 тысяч абонентов остались без электроснабжения.

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